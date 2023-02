FCA releases roster for All-Star football, volleyball, and cheerleading teams

PERMIAN BASIN, Texas (KOSA) -Fellowship of Christian Athletes has released its rosters for the 2023 FCA All-Star Festival. This festival will take place June 14-17, 2023, in Midland and Odessa, it will feature more than 100 of the area’s top student-athletes participating in football, volleyball, and cheerleading.

Read the team rosters below:

FOOTBALL

BLUE COACHES: Coach Clint Hartman- Legacy, Coach Boe Smith- Legacy, Coach Ortiz- Odessa, Coach Fred Staugh- Monahans, Coach Chris Joslin- Coahoma, Coach Brian Gibson- Wink, Coach Derrick Shelton- Kermit

BLUE ROSTER: CB Isaiah Eleda Coahoma, CB Tristan Guerrero Coahoma, CB Isaiah Garcia Fort Stockton, CB Adrian Muzquiz Odessa High, DE Carson Hufford Midland Christian, DE Jamikel Cobb Odessa High, DE/DS Isaiah Essary Odessa High, DT Chase Barton Legacy, DT Amasyea Rollie Midland HS, DT Da’Mareon Gray Odessa High, DT/DS Kendell Dunnam Kermit, MLB Daren Ureste Fort Stockton, MLB Shawn Kelly Greenwood, OL Drew Coker Monahans, OL Jose Guerrero Odessa High, OL Girevis Bobey Legacy, OL Jaxon Alexander Midland Christian, OL/DS Tavian Bustos Crane OL/P Cruz Rojas Fort Stockton, OLB Cove Rodriques Lamesa, OLB Bryan Bejarano Monahans, OLB Jace Gilliam Permian, QB Jaylien Jones Odessa High, QB/P Kanon Gibson WINK, RB Meckie McCoy Midland HS, RB Adan Saucedo Monahans, RB Marcos Marichalar Odessa High, S Jamar Roberson Legacy, S Mario Serrano Legacy, TE Eli Price Legacy, TE Blane Mendoza Odessa High, WR Deonte Bass Permian, WR Ja’Quan Richardson Permian, WR Jon Lujan Pecos WR/K Jordan Tally Wink.

WHITE COACHES: Coach Jeff Ellison- Permian, Coach Washington- Permian, Coach Thad Fortune- Midland High, Coach Joseph Hood- Lamesa, Coach Jason Phillips- Forsan, Coach Demetrius Lee- San Jacinto JH, Coach AndrewTijerina- Andrews JH

FOOTBALL WHITE ROSTER: CB Cash McIntyre Greenwood, CB/DS Mitchell Olson Greenwood, CB/K Eli Cobos Big Spring, CB/P/KR Luke Martinez Lamesa, DE Jaden Taylor Midland HS, DL Gilbert Morales Midland HS, DT Daniel Sifuentes Lamesa, DT Josiah Brown Legacy, DT Christian Maledon Pecos, MLB Jaxon Lawdermilk Andrews, MLB David Madrid Pecos, MLB/P Luis Cervantes Andrews, OL Nigel Wallace Legacy, OL Juan Torres Legacy, OL Jamie Davila Midland HS, OL Nathanel Rodriguez Permian, OL Jullian Garcia Andrews, OL Nick Gonzales Coahoma, OL,/K/P Nolan Park Forsan, OLB Jimmy Vazquez Greenwood, OLB Noah Torres McCamey, OLB Zanden King Midland Christian, OLB Ryan Andler Stanton, QB Ashton Galvan Andrews, QB Blake Flowers Seminole, RB Nate Gensler Kermit, RB Keeton Bolton Lamesa, RB Zeke Luna Legacy, S Ryan Ramirez Monahans, S/P JD Sandoval Pecos, TE Shawn Parker Andrews, TE/ DS Mikel Delgado Midland HS, WR Deonta Sonnier Legacy, WR Matthew Rosas McCamey, WR Jakee Urias Midland HS, WR Kyle Blanchard Midland HS, Honorary LB Perez Midland High.

VOLLEYBALL

BLUE COACHES: Coach Anglin- Legacy, Coach Campbell- Andrews, Coach Katie Cruz- Klondike

BLUE ROSTER: Zoie Joslin Coahoma, Jaylen Pittman Crane, Bella Stevens Klondike, Kendall Harrington Legacy, Kylee Radwanski Legacy, MaKenah Dutchover Midland HS, Anahi Orona Permian, Alina Lujan Trinity, Kalyn Warren Wink, Liliana Garza Midland HS, Jade Hernandez Odessa, Kaitlyn Bejarano McCamey.

WHITE COACHES: Callie Stewart Midland Christian, Amy Long Greenwood, Gillian Herrera Permian.

WHITE ROSTER: Kortney Moore Big Spring, Eliana Mata Fort Stockton, Kaylee Jo Underwood Greenwood, Rayah Coy Legacy, Layla Dominguez McCamey, Ramsey Clark Midland Christian, Samantha Bustos Midland HS, Imani Parker Midland HS, Natalie Hernandez Monahans, Jade Munoz Monahans, Paige Byford Odessa, Sarahi Orona Permian, Autumn Smith Wink.

CHEER

COACHES: Terrah Willis- Crane, Megan Wilson- Big Spring

ROSTER: Karsyn Scott Andrews, Katelynn Hernandez Andrews, Kennedy Osborne Big Spring, Valerie Barrios Big Spring, Serena Dobbs Coahoma, Gracie Gonzalez Forsan, Mia Weber Forsan, Zenia Flores Kermit, Monika Leyva Kermit, Nereda Pineda Kermit, Avery Adams McCamey, Alayna Romero Midland HS, Mia Flores Midland HS, Aliya Chavez Reagan County, Havana Lee McCamey, Alysa Tarango McCamey, Abigail Olivas McCamey.

