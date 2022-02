Permian Signing Day

ODESSA, Texas (KOSA) - 17 Permian athletes from four different sports signed letters of intent on National Signing Day.

Football

Cooper Sheehan -- New Mexico State

Brian Mahaffey -- Sul Ross

Peyton Sharp -- Sul Ross

Daveon Walucho -- Sul Ross

Kayden Baze -- Mary Hardin-Baylor

Jaxon Dorethy -- Hardin Simmons

Drake Womack -- Hardin Simmons

Baseball

Cooper Golden -- Amarillo College

Peyton Gregory -- Clarendon College

Gus McKay -- Hutchinson Community College

Sebastian Bravo -- Wayland Baptist University

Softball

Alexis Belien -- Temple College

Emma Chavez -- Concordia University

Madison Garcia -- Phoenix College

Madilyn Martinez -- Sul Ross

Cross Country

Adriel Hinojos -- Baker University

